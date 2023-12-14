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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجارديان البريطانية: Cop28 يأخذ خطوة للأمام بعد 30 عامًا من الانتظار

Cop28
Cop28
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أقرت أكثر من 190 دولة نصًا في مؤتمر Cop28 يدعو العالم إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري. ولكن هل هذه الخطوة التاريخية علامة على نهاية الوقود الأحفوري أم أنها مجرد خطوة أخرى في مسار الكارثة؟، وذلك في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية عن مؤتمر Cop28. 

وأشاد رئيس مؤتمر Cop28، سلطان الجابر، بدولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة للمؤتمر، باعتماد النص الرئيسي صباح الأربعاء، ووصفه بأنه "توافق الإمارات" إجماع، ولكن ليس إجماعا تاما: قد يبدو الأمر غير معقول، ولكن الأمر استغرق ثلاثين عامًا من مؤتمرات المناخ السنوية تقريبًا للتوصل إلى اتفاق يتضمن توجيهات واضحة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري.

وأوضح التقرير: للثلاثين عاما الماضية، كان العالم يتجاهل الحقيقة المرة: الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي للتغير المناخي. وقد رفضت الدول المنتجة للنفط، بدعم من الدول الغنية، السماح باتفاقات ملزمة قانونًا تربط بين الوقود الأحفوري والتغير المناخي.

وأشار إلى أن الأمر الذي يتطلب من دولة منتجة للنفط إدخال مثل هذا الالتزام في نتائج مؤتمر الأطراف للمرة الأولى هو أمر لافت للنظر. إن كون رئيسي هذا الشرطي هو الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية في الإمارات العربية المتحدة، يكاد يكون أمرًا يتحدى الاعتقاد قليل من الناس توقعوا نتيجة قوية لهذا الشرط، وقد تم التشهير بالجابر شخصيًا، وبدت عليه علامات الإرهاق عندما افتتح الجلسة العامة الأخيرة، واحتضنه سيمون ستيل، مسؤول الأمم المتحدة المعني بالمناخ.

 

COP28 سلطان الجابر الجارديان البريطانية