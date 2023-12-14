فيوتشر يتقدم على سيراميكا بهدف مروان محسن في الشوط الأول

تقدم فريق فيوتشر بهدف للاشئ على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بالشوط الأول في اللقاء الذى يقام اليوم الخميس، بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب السلام.

ظهر فيوتشر بأداء جيد في الشوط ونجح في تسجيل هدفه الأول عن طريق مروان محسن من رأسية رائعة في الدقيقة 17 من زمن الشوط.

وتعرض خلال مجريات الشوط الأول عمر كمال لاعب فيوتشر لإصابة قوية ودخل في نوبة بكاء شديدة، قبل أن يتم علاجه من قبل الجهاز الطبي ويستكمل الشوط بشكل طبيعي.

وخاض فيوتشر الشوط بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي.

الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، هشام عادل، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: مروان محسن.

وخاض فيوتشر حتى الآن 7 مباريات بالدوري، فاز في 4 مباريات، ولم يتعادل، وتعرض للخسارة في 3 مباريات، وله 12 نقطة جعلته في المركز السادس لجدول ترتيب مسابقة الدوري.