ads
الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل وفد فيتنامي لبحث سبل التعاون

الغرفة التجارية بالإسكندرية
الغرفة التجارية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وفد فيتنامي مكون من الدكتور هينج نجيين المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، والدكتور نام نجيين نائب مدير عام مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، ولينا فام مسؤول بمكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، ونجا نجيين مدير شركة TMC في مجال الحاصلات الزراعية، وثانها ترونج مدير شركة Viet Star في مجال الحاصلات الزراعية.

واستهدف اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين المصري والفيتنامي، وبحث آليات زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، خاصة في مجال الأخشاب والأغذية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الإسكندرية ونظريتها بفيتنام، لعقد اتفاقيات تجارية تستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة  أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعي والمهندس البديوي السيد.

الإسكندرية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الغرفة التجارية بالإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون سبل التعاون بين الجانبين