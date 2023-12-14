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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير مستشفى جنين: المصابون لا يستطيعون الوصول إلينا بسبب تضييقات الاحتلال

مستشفى جنين
مستشفى جنين
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قال الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، إن المصابين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفى، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يعطل عمل الكوادر الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع حول المستشفى صعب، وهناك وجود لقوات الاحتلال عند المداخل الرئيسية للمستشفى والشوارع المؤدية لها، واستمرار إعاقة الطواقم الطبية من الدخول والخروج، وكذلك إيقاف الكوادر الطبية لأكثر من نصف ساعة، والتي نقوم باستمرار باستبدالها بسبب الإرهاق والتفتيش الدقيق للإسعاف.

وتابع أن هناك صعوبة في وصول المصابين إلى مستشفى جنين، لأن سيارات الإسعاف والهلال الأحمر تنقلهم إلى أماكن أخرى قد يسهل الوصول لها، كما أن المرضى العاديين لا يمكنهم الوصول للمستشفى بسبب صعوبة الأوضاع.

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