الرئيس الأمريكي عن فتح تحقيق لعزله: "حيلة سياسية لا أساس لها"

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على تصويت مجلس النواب لصالح قرار يدعو إلى فتح تحقيق رسمي حول الأنشطة الإجرامية لعائلته، بهدف عزله من منصبه.

ووصف "بايدن"، خلال بيان مطوّل نشره "البيت الأبيض"، تصويت مجلس النواب على فتح تحقيق لعزله بأنها "حيلة سياسية لا أساس لها"، مؤكدًا أن الشعب الأمريكي يحتاج من قادته في الكونجرس، إلى العمل على العديد من الأولويات المهمة للولايات المتحدة والعالم.

وقال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مواصلة التقدم الاقتصادي، والتأكد من استمرار انخفاض التضخم ونمو الوظائف، وهو الأمر الذي يتطلب تجنب الأزمات الاقتصادية، متهما الجمهوريين بمحاولة دفع الحكومة نحو الإغلاق، بدلًا من التركيز على تمويل الأولويات للشعب الأمريكي، والتي من شأنها جعل حياته أفضل.

وعلى مستوى الملفات الدولية، أكد أن الجمهوريين في الكونجرس يرفضون التحرك لتقديم المساعدات لكل من إسرائيل وأوكرانيا.

وكان مجلس النواب صوّت لصالح قرار فتح التحقيق، بأغلبية بلغت 221 صوتًا مقابل 212.