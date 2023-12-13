تعرف على فوائد تناول هذه الفواكه السبعة في الشتاء على معدة فارغة

الفواكه التي تحتوي التي تحتوى على المعادن والفيتامينات الصحية للجسم عديدة، وإذا تم تناولها على معدة فارغة في الصباح، فإن الجسم يحصل على المزيد من الفائدة منها.



فيما يلي مجموعة من الفواكه التي ينصح بتناولها على معدة فارغة في الصباح، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

​البطيخ

بالإضافة إلى مذاقه المنعش، يعتبر البطيخ فاكهة مرطبة. ونظرا لأن الفاكهة تحتوي على 92٪ ماء، فيمكن أن تكون مرطبة للغاية للجسم بعد ليلة طويلة من الصيام. يحتوي البطيخ على نسبة عالية من اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية قلبك وبشرتك.

البابايا

يعمل علي تخسيس الوزن حيث تناول ثمرة من فاكهة البابايا منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف، ومليئة بالفيتامينات A وC وE. كما أنها غنية بالإنزيمات مثل البابين والكيموبابين. هذه الإنزيمات مسؤولة عن عملية الهضم ومنع الإمساك.

الأناناس

هذه الفاكهة الاستوائية المليئة بفيتامين C والمنغنيز رائعة لجهازك المناعي. هذه العناصر الغذائية تساعد على تقوية جهاز المناعة والعظام. ولا يقوي الأناناس آليات الدفاع في الجسم فحسب، بل يدعم صحة العظام ويحارب الانتفاخ والالتهابات.

​التفاح

تفاحة في اليوم تجعلك بعيدا عن الطبيب، والسبب هو أن التفاح غني بالبكتين، وهو محرك هضمي، يساعد في عملية الهضم، ويتحكم في نوبات الجوع. كما يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين، مما يعزز وظائف المخ والصحة العامة.

الكيوي

تعمل هذه الفاكهة على تحسين مناعتك وصحة بشرتك وعملية الهضم. كما أنها تحتوي على الأكتينيدين، وهو إنزيم يساعد على الهضم. إن تضمين الكيوي في وجبة الافطار حيث يوفر لجسمك تجربة غنية بالمغذيات.

الموز

بالإضافة إلى طعمه المستساخ الحلو، يعد الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، وهو ضروري لموازنة الشوارد ودعم وظيفة العضلات. تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو مفيد لقلبك.

الكمثرى

الكمثرى غنية بالفيتامينات C وK، وكذلك البوتاسيوم والنحاس. بالاضافة الي ذلك، فإن فاكهة الكمثرى مفيدة لصحة الكلى والأمعاء والقلب.