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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يستهدف موقعًا لحزب الله في جنوب لبنان

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف موقع تابع لحزب الله اللبناني في مناطق الجنوب، في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت سلطات جيش الاحتلال أنها استهدفت مواقع حزب الله في الجنوب اللبناني بعدما رصدت إطلاق قذائف من الجانب اللبناني باتجاه تموضعات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان، حيث سقطت في مناطق مفتوحة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق رشقات نارية باتجاه بلدة طربيخا الواقعة جنوب لبنان،  والمحاذية لمناطق الشمال مع الأراضي المحتلة.

كما أطلق جيش الاحتلال رشقات من القذائف على مواقع تمركز موازية لبلدة عيتا الشعب.

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