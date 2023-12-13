وكيل صحة الإسكندرية تتابع سير العمل بالمنشئآت الصحية

تابعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، سير العمل بالحجر الصحي بميناء الإسكندرية البحري وكان في استقبالها الدكتور محب حبيب مدير إدارة الحجر الصحي.

حيث تعرفت على جميع الخدمات المقدمة بالحجر الصحي بموانئ الإسكندرية وأبو قير والدخيلة وادكو وبرج العرب والنزهة، متضمنة المعاينة الصحية والتطعيمات وصحة البيئة وعيادة الطوارئ والصيدلية ومركز المعلومات واللانشات التابعة للإدارة، وثمنت الدور الذي يقوم به الحجر الصحي كما أثنت على مجهود العاملين.

ثم توجهت لإدارة الإفراج الطبي الجمركي بميناء الإسكندرية وكان في استقبالها الدكتورة أميمة خليل وتعرفت على مهام فريق العمل ودورهم في الفحص الجمركي فيما يخص الجزء الطبي للواردات والمضبوطات الجمركية.

رافق “ ندا” خلال الزيارة الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي، الدكتورة هبة أمين مدير إدارة الرقابة والمتابعة الداخلية، والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي.