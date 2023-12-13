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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنشيط السياحة: مسابقة ملكة جمال العالم تسويق جيد لشرم الشيخ

مسابقة ملكة جمال
مسابقة ملكة جمال العالم "ميس انتركونتيننتال"
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 قال الدكتور اسلام نبيل المشرف علي مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، إن المسابقات الدولية التي لديها تغطيه اعلامية جيدة لها مردودها الايجابي علي الترويج للمقصد السياحي بشكل عام 

وأضاف نبيل  في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، مسابقة ملكة جمال العالم التي يشارك بها متسابقات من دول متعدده يقضون عدد من الايام بمدينة شرم الشيخ يقومون بممارسة الانشطة السياحية المختلفة علي هامش المشاركة في المسابقة ونشر الصور والفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وقنوات اخري اثناء تواجدهم بالاماكن السياحية او اثناء ممارسة الأنشطة السياحية المختلفة يُعد تسويق جيد لمدينة شرم الشيخ.

يشار إلى أن مدينة السلام شرم الشيخ تستضيف  حاليًا مسابقة ملكة جمال العالم "ميس انتركونتيننتال" في دورتها الواحدة والخمسين والتي تقام في مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية كبرى بشرم الشيخ بمشاركة 65 متسابقة تمثل دول العالم وتستمر فعالياتها حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري بغرض تنشيط السياحة في المدن السياحية المصرية تحت رعاية وزارة السياحة. 

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مسابقة ملكة جمال العالم ميس انتركونتيننتال جنوب سيناء شرم الشيخ الدكتور إسلام نبيل المشرف علي مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي