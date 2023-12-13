افتتاح المؤتمر الدولي الخامس تحت عنوان "أطر المؤهلات وجامعات الجيل الرابع"

افتتحت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس، اليوم الأربعاء، الذى يحمل عنوان "اطر المؤهلات وجامعات الجيل الرابع" والذى تنظمه جمعية إدارات ضمان الجودة – اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وينعقد المؤتمر في الفترة من 13 الى 14 ديسمبر 2023 وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبوقير الإسكندرية بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والدكتور علاء كمال الدين عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بمصر، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، الدكتور احمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات السابق، الدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية، الدكتورة ماجدة محمد رفعت ابو الصفا أمين عام جمعية إدارات الجودة بإتحاد الجامعات العربية وعضو مجلس ضمان الجودة العربى كما يحضر المؤتمر رؤساء الجامعات المصرية والعربية ونوابهم وعمداء الكليات والمعاهد ومستوى الجودة بالجامعات.

وأكد الدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية على ترحيبه بالحضور المشاركين بمؤتمر الدولى الخامس "اطر المؤهلات وجامعات الجيل الرابع" مبديا سعادته بإقامة المؤتمر للسنة الخامسة.

وأضاف “سلامة” أننا جميعا حريصون على إقامة هذا المؤتمر بشكل سناوي في ظل أهمية إدارة الجودة في الجامعات وفى ظل التطور الذى يحدث في العالم حاليا وفى ظل التطور السريع والمتزايد فى أنماط التعليم المعزز بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على الرقمنة أصبحت الجامعات تواجه تحديات جديدة في سبيل تلبية احتياجات الطلاب ومواكبة العصر الحديث.

وتابع: وهو الأمر الذى أنشأ مفهوم جامعات الجيل الرابع والذى يعتبر تطورا مهما في مجال التعليم العالى حيث تتضمن هذه الجماعات أحدث النظم العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس وتوفير المعامل ومتابعة التطورات العلمية الجديدة في مجالات جديدة وكثيرة مثل النانو تكنولوجى والهاى تكنولوجى والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

وأشار امين عام اتحاد الجامعات العربية إلي أن التعليم العالي يشهد فترة تغير سريع مع آثار بعيدة المدى على أعضاء هيئة التدريس والطلاب خاصة وان وظائف المستقبل أصبحت تطلب مهارات مختلفة كعلوم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلى مهارات أخرى سلوكية خاصة بالقيادة وتحليل النقل وغيرها، مؤكدا انه أصبح من الضروري اكساب المعلمين مهارات المطلوبة لمواكبة المستجدات التكنولوجية وتوظيفها في ممارستهم التعليمية وهو ما يدعم تحقيق التعليم الجيد والشامل.

من جانبه اكد الدكتور علاء كمال الدين عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر على سعادته بتواجده في هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحول في ما يخص ضمان الجودة والاعتماد بجمهورية مصر العربية وسينتهى قريبا عصر المستندات وتستيف الأورق وسنتحول إلى الجودة من خلال الممارسات الفعلية ومن خلال ما يتم تطبيقه على ارض الواقع وهو الذى يتسق مع الاتجاهات الدولية في هذا الشأن.

وقال “عشماوى” أننا نتطلع في الفترة القادمة ان يكون جميع مديري إدارات الجودة في الجامعات المصرية والعربية سفراء وحلقة الوصل بين الجامعات وبين هيئة ضمان الجودة، مؤكدا أن حاليا المعايير بيتم تحديثها حتى تتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف ان هناك ملفان جديدان سيتم ظهورهم قريبا بشكل اكبر بالهيئة وهما ملف اعتماد المؤسسات التدريبية وملف الإطار الوطني للمؤهلات، مشيرا إلى أن الملف الإطار الوطني للمؤهلات تم إعداد هذا الإطار خلال السنوات الماضية وتعد جمهورية مصر العربية من اول الدول التي بدأت في إعداد هذه الاطر وتم الانتهاء من اعداده وسيتم اطلاقه من خلال المنصة الإلكترونية بالهيئة خلال شهرين تشجيعا للجامعات لإدراج المؤهلات المعتمدة في هذا السجل.

بدوره توجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بالشكر الى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جمهورية مصر العربية لرعايته لهذا المؤتمر وكذلك كل رؤساء ونواب الجامعات المصرية والعربية لتقديمهم كل الدعم لهذا المؤتمر العام والذى يناقش أطر المؤهلات لجامعات الجيل الرابع.

ابدى رئيس الأكاديمية على سعادته باحتضان الأكاديمية هذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية تلك المظلة التي تنسق وتنظم العمل والتعاون المشترك بين الجامعات العربية بل ونظرائها من الجامعات العالمية، مشيرا إلى ان وجود اتحادات جامعات المنطقة بالمؤتمر دافع اساسى وكبير لنجاح هذا المؤتمر وزيادة التعاون والفاعلية للجامعات العربية مع محيطها الاقليمى، مقدما شكره الجزيل لرئيس اتحاد الجامعات الافريقية وكذلك رئيس اتحاد الجامعات الأوربية ورئيس اتحاد جامعات المتوسط.

واشار "عبد الغفار" إن جودة العملية التعليمية وكل ما يتبعها من محاور سواء كل ما يدور داخل الجامعة أو علاقة الجامعة بالمجتمع والصناعه يقع موقع القلب في كل المؤسسات التعليمية والجامعية وقد فطنت الأكاديمية لذلك مبكرًا منذ نشأتها فقد كانت الاكاديمية من اوائل الجامعات والمؤسسات في الوطن العربى حصولًا على شهادة الايزو بالإضافة الى انها عضو فعال في كل اتحادات الجامعات فى المنطقة مثل " اتحاد الجامعات المصرية -‏UniMed – EMUi - الاتحاد الدولى للجامعات - اتحاد الجامعات البحرية وغيرها ".

وتابع: وهو الأمر الذى انعكس على تطوير وتحديث المناهج والتقارب العلمي والبحثى مع أعضاء هيئة التدريس فى جامعات تلك الاتحادات سواء على مستوى البحث العلمى او تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشاريع البحثية.

وأضاف أن مقر الأكاديمية هو جمهورية مصر العربية فان الأكاديمية حريصة كل الحرص على معادلة أى برنامج من لجان القطاع المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات كذلك كانت الأكاديمية اول جامعة غير حكومية تتقدم لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAAE للحصول على شهادة الهيئة، لضمان جودة التعليم والاعتماد بكليات الاكاديمية المختلفة مشيرا الى ان طموح الاكاديمية لم يقف عند ذلك فانطلقت الى الاعتمادات الدولية وحصلت عليها مثل ABET فى كلية الهندسة والتكنولوجيا وكليات الحاسبات وAACSB‏ فى کلیات الإدارة والنقل الدولى واللوجستيات وZEvA فى كلية النقل البحرى.

واشار رئيس الأكاديمية ان مؤتمر اليوم يدور حول اطر المؤهلات بأن لكل كليات الاكاديمية لجان استشارية من الصناعة ومجتمع الأعمال تجتمع بصفة دورية وتقدم تقاريرها التى دائمًا ما تثرى المقررات التعليمية وتطور الأطر المطلوبة لسوق العمل.مؤكدا ان هؤلاء الخبراء يشاركون الأكاديمية فى اقتراح نقاط مشاريع التخرج للطلاب والاشراف عليها مما يجعل الأكاديمية مؤسسة ديناميكية تتوافق دائما مع مجتمع الأعمال والصناعة.

واكد رئيس الأكاديمية في ختام كلمته ان جودة العملية التعليمية والبحثية بالاكاديمية يحكمها محاورأربعة رئيسية وهى ' التوجه بالسوق- التوجه بالطالب - التوجه للتكنولوجي- التوجه للعالميه مشيرا إلى انه متطلع الى هذا المؤتمر والذي سوف تصب نتائجه فى محاور الاكاديميه بل وكل الجامعات المصرية والعربية مما يساعد تلك الجامعات على تحقيق رسالتها ورؤيتها لخدمة مجتمعاتها على الوجه الأكمل.

وناقش المؤتمر فى افتتاح فعالياته والممتدة حتى 14 ديسمبر 2023 التجارب المختلفة للجامعات الأوربية والإفريقية والعربية والمتوسطية لوضع الأطر العامة للمؤهلات الدراسية والتى تتسق مع سوق العمل، ويهدف هذا المؤتمر الى الوصول الى خارطة طريق مشتركة بين الجامعات فى الأقاليم المختلفة بغرض توحيد الأطر وسهولة الولوج الى سوق العمل.

وفى نهاية المؤتمر سوف يقوم مقرر المؤتمر الدكتور علاء عبد الواحد عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة محمد رفعت أبو الصفا امين عام جمعية إدارات الجودة باتحاد الجامعات العربية وعضو مجلس ضمان الجودة العربي بصياغة الموجهات وعرضها على الحضور في الجلسة الختامية لإعتمادها ووضعها على صفحة اتحاد الجامعات العربية.