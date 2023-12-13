ضبط المتهم بقتل ابن عمه طعنا بسبب خلاف علي مبلغ مالي بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل المتهم بقتل نجل عمه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف علي مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص شاب في العقد الثالث من عمره مصابا بطعن نافذ بمنطقة البطن ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحـــص تم التقابل مع أسرة المجني عليه وبسؤالهم اتهموا نجل عم المجني عليه بقتله في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف علي مبلغ مالى وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.