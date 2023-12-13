صاحب محل أحذية يقتل شخصين بسبب معاكستهم لفتاة بشبرا الخيمة

لقي شخصان مصرعهما على يد صاحب محل أحذية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء قيام المجني عليهما معاكسة فتاة كانت تسير أمام المحل نشبت مشاجرة بينهما مع المتهم قام على إثرها بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيان وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بنشوب مشاجرة ومتوفيان بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلا من "يحى. س"، و"عمرو. ع"، على يد صاحب محل أحذية أثناء دفاعه عن فتاة قام المجني عليهما بمعاكستها ونشبت بينهما مشاجرة قام المتهم خلالها بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما.

وألقي القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، جرى نقل الجثتان للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.