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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل انتهاء دور المجموعات.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال

دورى ابطال أوروبا
دورى ابطال أوروبا
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تنتهى مساء اليوم الأربعاء، الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أسفرت عن تأهل 14 فريقا حتى الآن.

وتأهلت هذه الأندية بصورة رسمية إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهذا الترتيب حتى الآن كالتالى:
المجموعة الأولى: 
1- بايرن ميونخ، 2- كوبنهاجن.
المجموعة الثانية: 
1- أرسنال، 2- أيندهوفن.
المجموعة الثالثة:
1- ريال مدريد، 2- نابولي.
المجموعة الرابعة: 
1- ريال سوسييداد، 2- إنتر.
المجموعة الخامسة: 
1- أتلتيكو مدريد، 2- لاتسيو.
المجموعة السادسة: 
1- بوروسيا دورتموند، 2- لم يحدد بعد.
المجموعة السابعة: 
1- مانشستر سيتي، 2- لايبزيج.
المجموعة الثامنة:
1- برشلونة، 2- لم يحدد بعد.

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