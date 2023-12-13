قبل انتهاء دور المجموعات.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال

تنتهى مساء اليوم الأربعاء، الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أسفرت عن تأهل 14 فريقا حتى الآن.

وتأهلت هذه الأندية بصورة رسمية إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهذا الترتيب حتى الآن كالتالى:

المجموعة الأولى:

1- بايرن ميونخ، 2- كوبنهاجن.

المجموعة الثانية:

1- أرسنال، 2- أيندهوفن.

المجموعة الثالثة:

1- ريال مدريد، 2- نابولي.

المجموعة الرابعة:

1- ريال سوسييداد، 2- إنتر.

المجموعة الخامسة:

1- أتلتيكو مدريد، 2- لاتسيو.

المجموعة السادسة:

1- بوروسيا دورتموند، 2- لم يحدد بعد.

المجموعة السابعة:

1- مانشستر سيتي، 2- لايبزيج.

المجموعة الثامنة:

1- برشلونة، 2- لم يحدد بعد.