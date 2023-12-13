"القاصد" يرأس اجتماع متابعة الإعداد للاحتفال بعيد جامعة المنوفية السنوي

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا موسعا لمتابعة الإعداد للاحتفال بعيد الجامعة الـ٤٧، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أعضاء اللجنة المعنيين بالإعداد والتجهيز.

وناقش الدكتور أحمد القاصد ما تم من الترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الجامعة السنوي والمقرر انعقاده بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظرى للكليات في الخامس والعشرين من ديسمبر الحالي.

وأكد رئيس الجامعة، أن الاحتفال سيكون بشكل مؤسسي لائق، مشيرا إلى أن الاحتفال يشمل تكريم أوائل الكليات وحملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري إلى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس وقيادات وأعضاء الجهاز الإداري المحالين للتقاعد هذا العام.

كما ناقش القاصد مع اللجنة الإجراءات اللازمة لخروج الاحتفال بشكل لائق، مؤكداً ضرورة التنسيق والتعاون مع إدارات الجامعة للإعداد الجيد للحفل وتأمين وتجهيز مكان الاحتفال ومدخل ومخارج المجتمع النظري.