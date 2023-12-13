الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ 234153 مواطنا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة له من معدات ومستلزمات طبية وتدريب الكوادر البشرية للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، لافتا إلى أن المبادرات الصحية تعد نقلة نوعية فى المجال الصحى ساهمت وبشكل كبير في الحد من تداعيات الأمراض المختلفة لتقديم فرد سليم قادر على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع .

أشاد المحافظ بتواجد وانتشار الفرق الطبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة وإجراء المتابعة الطبية اللحظية للمواطنين وخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للاطمئنان على سلامتهم وحالاتهم الصحية.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام الفرق الطبية التابعة للمديرية بالانتشار المكثف خلال أيام الانتخابات الرئاسية من خلال العيادات المتنقلة بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024 والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 10 -12 ديسمبر الجاري.

وأوضح وكيل وزاره الصحه أن المستشفيات التابعه للمديرية والبالغ عددهم 25 مستشفى، قدمت الخدمات الطبية العلاجية لعدد 82772 مواطن خلال ثلاثة أيام ، وذلك بأقسام الإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلي الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحه أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم 489 وحدة، قدمت الخدمات الطبية لعدد 86566 مواطن تردد عليها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، هذا بالإضافة إلى تطعيم 9277 طفل بالتطعيمات الروتينية، وتقديم الخدمات والفحوصات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لعدد 55538 مواطن بمحافظة الشرقية.