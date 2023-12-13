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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أشرف زكي وسلوى محمد على يشاركان في جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة

الفنانة سلوى محمد
الفنانة سلوى محمد على
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حرص عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، على حضور جنازة المهندس مدحت شفيق زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وكان من ضمن الفنانين المشاركين ايضا الفنان ايهاب فهمي وسامح الصريطى والمخرج خالد جلال ، والمنتج محمد العدل والفنانة سلوى محمد على وغيرهم من الفنانين .

وكان قد رحل عن عالمنا ، مساء أمس الثلاثاء، المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رحيل زوجها المهندس مدحت شليق والذي كان يعمل لفترة طويلة لدى منظمة اليونسكو بفرنسا عقب تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى  . 

الفنانة سلوى محمد على جنازة زوج ايناس عبد الدايم