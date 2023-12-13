أشرف زكي وسلوى محمد على يشاركان في جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة

حرص عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، على حضور جنازة المهندس مدحت شفيق زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وكان من ضمن الفنانين المشاركين ايضا الفنان ايهاب فهمي وسامح الصريطى والمخرج خالد جلال ، والمنتج محمد العدل والفنانة سلوى محمد على وغيرهم من الفنانين .

وكان قد رحل عن عالمنا ، مساء أمس الثلاثاء، المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رحيل زوجها المهندس مدحت شليق والذي كان يعمل لفترة طويلة لدى منظمة اليونسكو بفرنسا عقب تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى .