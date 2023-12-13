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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب الجامعة اليابانية يحصدون 5 ميداليات ذهبية وميداليتين فضية وبرونزية في بطولة سباحة الزعانف

طلاب الجامعة اليابانية
طلاب الجامعة اليابانية
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أعلن الدكتور حاتم محمود، المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن حصاد طلاب الجامعة 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية فى  
بطولة سباحة الزعانف للجامعات.

أوضح “محمود” أن الطالبة جودي شريف الماس بالفرقة الثانية بكلية إدارة الأعمال حصدت مركز أول 50m under ومركز الثاني 100m mono، كما حصل الطالب مصطفى نبيل السيد بالفرقة الأولى بكلية حاسبات على مركز ثالث 400m mono.
كما حصل  كل من  الطلاب جودي شريف الماس، ملك محمد فاروق، مصطفى نبيل السيد، عبدالرحمن محمد محمود على المركز الأول تتابع مكس 4*50M mono

هنأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة الطلاب  والطالبات الفائزين بالميداليات فى بطولة سباحة الزعانف للجامعات  مشيرا الى  أن دعم الأنشطة الطلابية   يحظى  باهتمام ادارة الجامعة  والتى تحرص على توفير كل الامكانيات لدعم ورعاية   الطلاب  الموهوبين رياضيا وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات الرياضية موضحا ان الجامعة  تقدم منح  دراسية للتفوق العلمى والرياضى.
أضاف “عدلى“ ان الجامعة يوجد بها عدد من  الملاعب الرياضية على أعلى مستوى وصالات تدريب  وتوفر مدرببن لتدريب الطلاب.

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