طلاب الجامعة اليابانية يحصدون 5 ميداليات ذهبية وميداليتين فضية وبرونزية في بطولة سباحة الزعانف

أعلن الدكتور حاتم محمود، المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن حصاد طلاب الجامعة 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية فى

بطولة سباحة الزعانف للجامعات.

أوضح “محمود” أن الطالبة جودي شريف الماس بالفرقة الثانية بكلية إدارة الأعمال حصدت مركز أول 50m under ومركز الثاني 100m mono، كما حصل الطالب مصطفى نبيل السيد بالفرقة الأولى بكلية حاسبات على مركز ثالث 400m mono.

كما حصل كل من الطلاب جودي شريف الماس، ملك محمد فاروق، مصطفى نبيل السيد، عبدالرحمن محمد محمود على المركز الأول تتابع مكس 4*50M mono

هنأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة الطلاب والطالبات الفائزين بالميداليات فى بطولة سباحة الزعانف للجامعات مشيرا الى أن دعم الأنشطة الطلابية يحظى باهتمام ادارة الجامعة والتى تحرص على توفير كل الامكانيات لدعم ورعاية الطلاب الموهوبين رياضيا وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات الرياضية موضحا ان الجامعة تقدم منح دراسية للتفوق العلمى والرياضى.

أضاف “عدلى“ ان الجامعة يوجد بها عدد من الملاعب الرياضية على أعلى مستوى وصالات تدريب وتوفر مدرببن لتدريب الطلاب.