ائتلاف نزاهة: رصد كثافة كبيرة في التصويت ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

أصدر ائتلاف نزاهة، تقريرًا يتناول أبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، وهو التقرير الذي يُغطي 10 محافظات مصرية يتابعها الائتلاف ميدانيًا.

وعلى مدار أيام التصويت الثلاثة، زار متابعي الائتلاف "2915"لجنة فرعية من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة مخصصة للتصويت، بما يمثل 25% من إجمالي اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي أبرز مشاهدات الائتلاف على مدار اليوم:

لاحظ متابعي ائتلاف نزاهة كثافة كبيرة في معدلات المشاركة على مدار اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت، لا سيما في بعد استراحة منتصف اليوم، وسط انتظام عملية التصويت دون أية عراقيل، وجود زيادة في المسيرات الشعبية في مختلف المحافظات التي تم زيارتها، والتي ازدادت في ثالث أيام التصويت بشكل ملحوظ، والتي تخللها وجود مظاهر احتفال بالمشاركة في عملية التصويت، ولاحظ الائتلاف تكرار نفس المشاهد في محافظات "الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، بني سويف، الغربية"،



وأشاد متابعي ائتلاف نزاهة الدوليين بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على أصوات المواطنين من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال توفير بطاقات انتخابية مُصممة بطريقة "برايل".

كما أشاد المتابعين الدوليين بوجود تعاون من جانب القضاة رؤساء اللجان الفرعية، الذين حرصوا على التعاون معهم وتيسير عملية متابعتهم للعملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية، كما أنه لم تتلق غرفة عمليات ائتلاف نزاهة على مدار أيام التصويت الثلاثة أي شكاوى أو ملاحظات من أي من المرشحين أو مندوبيهم أو وكلائهم، تتعلق بسير العملية الانتخابية، في ضوء انتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل.

جدير بالذكر أن ائتلاف نزاهة يضم "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

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