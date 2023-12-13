وزارة العمل: توافر 795 وظيفة لشباب الجيزة في تخصصات مختلفة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، فرص عمل جديدة للشباب في محافظة الجيزة.

وقال بيان صحفي عن "الوزارة" أن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة تلقت طلباً من شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتى”، بشأن إحتياجها لـ 795 فرصة عمل فى تخصصات مختلفة لذوى الخبرة وبدون ، من أبناء محافظة الجيزة وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركة وفروعها بالمحافظات، برواتب تبدأ من 3000 جنيه ومزايا اخرى، من الحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة، وذلك فى إطار سعى الوزارة وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظات في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، أنه تم توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات وشركة الصناعات الغذائية العربية لتعيين 795 من الشباب داخل المجموعة على العديد من التخصصات ومنها: 120 سائق مبيعات ، و220 أخصائى مبيعات ، و 5 مهندس ميكانيكا ، و 10 مهندس إنتاج ، و 5 مهندس كهرباء، و 20 مهندس جودة ، و 10 فنيين كهرباء وميكانيكا ، و 15 أمين مخازن ، و 25 مراقب أمن ، و 365 عامل ، مع توفير وسائل انتقال لمحافظات :الفيوم ، والمنوفية ، وبنى سويف ، والجيزة ، والقاهرة ، والقليوبية ، كما توفر الشركة : تأمين إجتماعى ، وتأمين صحى ، وأرباح سنوية للعاملين ، كما يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة من خلال إدارة الشركة وعنوانها : 5 ش بنى عامر متفرع من ش مراد – الدور الثالث – الجيزة ، والتواصل مع المدير المسئول رامى سويفى على ارقام الهواتف: 01066860616 – 01026070506 - 01060653332.

FB_IMG_1702459456425