توزيع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في 5 قرى في المحلة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهالى التنموى، فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية لأبناء 5 قرى بمركز المحلة الكبرى.

وأكد أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن هذا يأتى تنفيذًا لتوجهات الدولة وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، لافتا إلى أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الغربية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى الهياتم وعزبة الشرملسى وعزبة مازن وعزبة الباشا وعزبة خليفة بمركز المحلة الكبرى.

وأشار إلى الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.