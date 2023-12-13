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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون "الأقصى" بحماية الاحتلال

اقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار" اليهودي، الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع. 
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد، ووفرت لهم الحماية، وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية. 
وفي المُقابل منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

م ستوطنون إسرائيليون الأقصى الاحتلال الإسرائيلي