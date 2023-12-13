الانتخابات الرئاسية 2024.. "الروح الوطنية والمعمرون وأصحاب الهمم" أبرز مشاهد التصويت بجنوب سيناء

أُسدل الستار على الانتخابات الرئاسية 2024، التي استمرت في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري، والتي عكست مشهدًا ديمقراطيًا جسد أسمى معاني حب الوطن، بعدما احتشدت جموع غفيرة ضمت جميع الطوائف في محافظة جنوب سيناء، على مدار ثلاثة أيام، أمام صناديق الاقتراع؛ لاختيار رئيس مصر القادم، الذي ستكشف عنه النتيجة المقرر إعلانها في الثامن عشر من ديسمبر الجاري.

ورصدت "البوابة نيوز" أبرز المشاهد على مدار أيام الانتخابات الثلاثة من عملية التصويت ومنها:

مسيرة حاشدة ضمت عنصري الأمة؛ تأكيداً على روح الانتماء والوحدة الوطنية وممارسة حقهم الدستوري فى مسيرة الوطن الديمقراطية واستكمال مسيرة التنمية وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها، وسط أجواء من البهجة ورفع أعلام مصر وهتافات "تحيا مصر" .

كما تصدر المشهد الانتخابي، إصرار المعمرين من الرجال والسيدات على الإدلاء بأصواتهم، ومنهم الشيخ محمود من تجمع بدوي مجيرح التابع لمدينة دهب الذي يبلغ عمره 120 عامًا، والحاجة عيدة سلامة سليم من قبيلة الأحيوات عمرها يناهز المائة عام، التي أدلت بصوتها في لجنة مجلس مدينة طابا القديم، رفقة نجلها من تجمع بقرية النقب علي بعد 25 كيلو من مكان اللجنة.

كما حرص عدد كبير من أصحاب الهمم على مستوى مدن المحافظة على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم حرصا منهم على المشاركة الفعالة في رسم مستقبل الوطن وتقرير مصيره.

وأدلت غادة مختار، أم الشهيد البطل النقيب محمود ناجى العواد، ابن محافظة جنوب سيناء الذي استشهد في فبراير عام ٢٠١٨ أثناء أدائه واجب الوطن بشمال سيناء ضمن العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب، بصوتها في لجنة مدرسة الشهيد "عمرو شكري الإعدادية بنات" في العاصمة طور سيناء، وقالت: “نزلت دعمًا للرئيس السيسي ومن أجل مصر، وأتمنى أن يشارك جميع المصريين في هذه الانتخابات.. ودعت للرئيس السيسي بالنصر فى حربه على الارهاب”.

كما كان للمرأة حضورًا كثيفًا باختلاف أعمارها، التي تربعت على عرش الحضور بقوة في التصويت باللجان الانتخابية منذ بداية الاقتراع حتى اليوم الأخير؛ وذلك للحصول على حقهن في الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، وايضًا الشباب كان لهم دورًا بارزًا في العملية التصويتية وظهور المحافظة بالمظهر اللائق بها، فى مشهد يعكس الوعى الكامل لشباب مصر بأهمية دورهم.

يشار إلى أن بالمحافظة 20 مركزا انتخابيا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخب تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، و مدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، ومدرسة بنويبع، ومدرسة بسانت كاترين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري واستمرت لمدة ثلاثة أيام، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

وخاض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

وبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات إدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

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