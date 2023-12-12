سبورتنج يهزم جامعة دولا الكاميروني في بطولة أفريقيا لسيدات السلة

نجح فريق سبورتنج الأول لكرة السلة سيدات فى تحقيق الفوز على فريق فريق جامعة دولا الكاميرونى بنتيجة 115 - 49 فى إطار بطولة أفريقيا للأندية أبطال السلة للسيدات و المقامة بنادي سبورتنج بالإسكندرية

فرض سبورتنج سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته وظل الفريق فى توسيع فارق النقاط حتى انتهى بفارق 66 نقطه



جاءت نتائج فترات اللقاء على النحو التالى

الفترة الأولى : 24 : 2 سبورتنج

الفترة الثانية : 57 : 13 سبورتنج

الفترة الثالثة : 84 : 24 سبورتنج

الفترة الرابعة : 115 - 49 سبورتنج

ويلتقى فريق جامعة دولا الكاميرونى غداً مع فريق C.N.S.S الايفوارى

بينما لن يلعب سبورتنج غداً ويلتقى يوم الخميس مع فريق CUSTOMS النيجيرى