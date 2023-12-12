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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سبورتنج يهزم جامعة دولا الكاميروني في بطولة أفريقيا لسيدات السلة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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نجح فريق سبورتنج الأول لكرة السلة سيدات فى تحقيق الفوز على فريق فريق جامعة دولا الكاميرونى بنتيجة 115 - 49 فى إطار بطولة أفريقيا للأندية أبطال السلة للسيدات و المقامة بنادي سبورتنج بالإسكندرية 

فرض سبورتنج سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته وظل الفريق فى توسيع فارق النقاط حتى انتهى بفارق 66 نقطه 
 

جاءت نتائج فترات اللقاء على النحو التالى 
الفترة الأولى : 24 : 2 سبورتنج 
الفترة الثانية : 57 : 13 سبورتنج 
الفترة الثالثة : 84 : 24 سبورتنج 
الفترة الرابعة : 115 - 49 سبورتنج

ويلتقى فريق جامعة دولا الكاميرونى غداً مع فريق C.N.S.S الايفوارى 
بينما لن يلعب سبورتنج غداً ويلتقى يوم الخميس مع فريق CUSTOMS النيجيرى

سبورتنج بطولة افريقيا سيدات السلة