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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: الشعب المصري قدم ملحمة وطنية وصورة حضارية

محافظ المنيا يؤكد:
محافظ المنيا يؤكد: الشعب المصري قدم ملحمة وطنية وصورة حضارية
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الشعب المصري قدم ملحمة وطنية و صورة حضارية تعبر عن إيمانه بضرورة الحفاظ على إنجازات دولته الوطنية الحديثة واستكمال مسيرة البناء والتنمية وأن معدلات التصويت غير المسبوقة جاءت لتعكس زيادة وعى المواطنين بأهمية المشاركة ، مشيداً بأداء كافة الجهات المعنية والقائمين على سير العملية الانتخابية وخروجها بشكل يليق بحضارة مصر وتاريخها ومسيرة الديمقراطية نحو الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال تصريحات محافظ المنيا اليوم الثلاثاء من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة على مدار الساعة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

وأعلن المحافظ الانتهاء من عملية التصويت وغلق صناديق الاقتراع في اليوم الثالث والاخير من الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مضيفاً أن العملية الانتخابية تمت في أجواء مستقرة وهادئة دون معوقات أو تجاوزات، وبمنتهى النزاهة والشفافية.

جدير بالذكر، أن إجمالى عدد من يحق لهم التصويت بالانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا يبلغ 3 مليون و689الف و5 ناخبين، موزعين على 508 مراكز انتخابية، بإجمالي 585 لجنة فرعية بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين على مستوى المحافظة .
 

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