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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الهيئة الوطنية: بعض اللجان الانتخابية ما زالت مستمرة في عملها بسبب كثافة التصويت

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
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قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن بعض اللجان الانتخابية، تم إغلاقها، وبدأ الفرز في البعض الآخر، منوهًا أن بعض اللجان الانتخابية مستمرة في عملها نظرًا لكثافة توافد الناخببن علي اللجان، وهي في البحيرة وقنا والقاهرة، والزقازيق وبنى سويف والمنصورة، للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف بنداري في المؤتمر المنعقد حاليًا، أن الإقبال علي اللجان الانتخابية فاق كل التوقعات وأن اللجان الانتخابية في اليوم الثاني شهدت إقبالًا كبيرًا علي التصويت في الانتخابات الرئاسية، موجهًا الشكر، للمصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور.

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