رئيس جامعة المنوفية يتفقد المنشآت والأماكن البحثية بمزرعة الراهب

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم مزرعة الراهب ، يرافقه الدكتور أحمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري ،والدكتور أيمن علي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والمهندسة رباب الدالي مدير عام الإدارة الهندسية .

حيث تفقد الدكتور أحمـد القاصد الأماكن البحثية بمزرعة الراهب الخاصة بكلية الزراعة والنباتات الطبية والعطرية الخاصة بكلية الصيدلة والصوب الزجاجية وابار الري ومزروعات المزرعة المخصصة لتدريب الطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة هناجر التخزين والعنابر الحديثة ومصنع الأعلاف والمنشآت بالمزرعة ،ووجه القاصد بضرورة استغلال المنشآت الموجودة بالمزرعة الاستغلال الأمثل في العملية البحثية والتعليمية