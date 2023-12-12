الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ سوهاج يشيد بحجم المشاركة الإيجابية لقرية شطورة

أجري اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج جولة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات ونسب حجم المشاركة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية.

وأوضح المحافظ إلي أن اللجان الانتخابية قد شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين منذ الساعات الأولي من فتح صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الفرحة والأناشيد الوطنية ، مشيراً إلى أنه قد تم تسخير كافة الإمكانيات ورفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وشارك في الجولة كع المحافظ الدكتور محمد عبد الباري أستاذ بجامعة سوهاج ورئيس مجلس إدارة منتجع النيل والدكتور حسن كمال.

وشهدت محافظة سوهاج توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم للإنتخابات الرئاسية 2024 والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام بدءً من الأحد الماضي وحتي اليوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجاري.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، و عبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.