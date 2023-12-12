ads
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. الأهلي يغادر ملعب الفندق لخوض مرانه الأول

مغادرة الاهلي
مغادرة الاهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فندق الإقامة في طريقه إلى ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الذي سيخوض عليه مرانه الأول في مدينة جدة، من أجل الاستعداد للمواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، قد وصلت مساء الإثنين، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلي استعداداته مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيخوض الأهلي أول مواجهة له ببطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

الأهلى ملعب التدريب الملك عبد الله الرياضية جدة السعودية