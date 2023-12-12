المشدد 3 سنوات لربة منزل وعاطل خدرا شابا وأخذا بصمته بالقوة في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لإكراه شاب بالقوة علي إمضاء سند مثبت، لتصرفه بالبيع في الوحدة السكنية الكائنة بالدور الأرضي بمنطقة باب الشعرية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليه حاتم.م، ياجباره على إمضاء سند مثبت، لتصرفه بالبيع في الوحدة السكنية الكائنة، بالدور الأرضي يمين الصاعد بالعقار لصالح المتهم الثاني.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة ، انها قدمت مشروب يحتوي على جرعة من مادة بها منوم ومخدرة بمعرفة المتهم الثاني والتي شل قدرة المجني عليه على الحركة والإدراك مستغين حالته تلك في وضع بصمة إصبعه على ذلك العقد.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمة ،واعترفت ارتكاب الواقعة برفقة المتهم الثاني علي النحو المشار إليه في التحقيقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.