ads
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أكثر من 18 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع والضفة الغربية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وكان عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن أن هناك أكثر من 285 شهيدا من الطواقم الطبية، حيث تم استهداف حوالي 150 سيارة إسعاف في قطاع غزة من بينها 12 سيارة تابعة للهلال الأحمربشكل كلي و19 سيارة إسعاف بشكل جزئي، موضحًا أن هناك 6 شهداء من الموظفين والمتطوعين وأصيب أكثر من 30 شخصا من الطواقم الطبية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن مستشفى القدس تم محاصرته وخرج من الخدمة وحاليًا مستشفى الأمل يتعرض للضغوط الكبيرة جدًا، نظرًا للإصابات والشهداء التي تصل إليه وعدم وجود مساعدات كافية تصل للمستشفى بسبب ضغوط جيش الاحتلال.

القاهرة الاخبارية الضفة الغربية قطاع غزة العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية