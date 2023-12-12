أكثر من 18 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع والضفة الغربية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وكان عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن أن هناك أكثر من 285 شهيدا من الطواقم الطبية، حيث تم استهداف حوالي 150 سيارة إسعاف في قطاع غزة من بينها 12 سيارة تابعة للهلال الأحمربشكل كلي و19 سيارة إسعاف بشكل جزئي، موضحًا أن هناك 6 شهداء من الموظفين والمتطوعين وأصيب أكثر من 30 شخصا من الطواقم الطبية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن مستشفى القدس تم محاصرته وخرج من الخدمة وحاليًا مستشفى الأمل يتعرض للضغوط الكبيرة جدًا، نظرًا للإصابات والشهداء التي تصل إليه وعدم وجود مساعدات كافية تصل للمستشفى بسبب ضغوط جيش الاحتلال.