الانتخابات الرئاسية 2024.. 5 مشاهد رئيسية باللجان في اليوم الثالث للتصويت

شهدت اللجان الانتخابية لليوم الثالث على التوالي في الانتخابات الرئاسية 2024؛ استمرار توافد الناخبين مع زيادة في أعداد الحضور للناخبين منذ الصباح الباكر مع فتح اللجان الانتخابية، كما زاد عدد المواطنين خلال فترة الظهيرة، مع استمرار الحشود أمام لجان الاقتراع، وقبل استراحة القضاء.

وترصد البوابة نيوز أبرز 5 مشاهد للعملية الانتخابية في يومها الثالث كالتالي:

المشهد الأول

قيادات ومسئولون يدلون بأصواتهم

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالإدلاء بصوته في " الانتخابات الرئاسية 2024 "، وذلك فور عودته لأرض الوطن بعد المشاركة فى فعاليات مؤتمر COP28، مؤكدًا حرصه على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية التي تعتبر واجب وطني وحق دستوري لجميع المصريين.

وأعرب عن تقديره للحس الوطني للمواطنين الذين حرصوا على الاصطفاف أمام مختلف اللجان لاستيفاء حقهم الدستوري بالمشاركة في العملية الديمقراطية كعادة الشعب المصري العظيم الذي لا يتأخر عن نداء الواجب الوطنى.

وزير الري

كما أدلي المهندس خالد صبره رئيس قطاع السلامة بوزارة النقل بصوته في الإنتخابات الرئاسية اليوم بمقر لجنة المغتربين داخل محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة.

وأشاد “صبره” بحسن سير العملية الإنتخابية ونزاهتها، مناشدا جموع الشعب المصري العظيم على ضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية لأن المواطن المصري هو صاحب الحق في رسم مستقبل بلاده.

المهندس خالد صبره

وقام الدكتور جمال يقوت عبد اللطيف رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بالإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنته الفرعية بمدرسة جيهان السادات الثانوية بنات بمنطقة الملك الصالح بمصر القديمة.

وقال "يقوت" على هامش الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، إن الإقبال الجماهيري فى الانتخابات الرئاسية على مدار أمس واليوم هو دليل قاطلع على وعي الشعب المصري باعتبار أن الانتخابات ركيزة أساسية فى الديمقراطية، وأن هذه الانتخابات لها خصوصية معينة.

جمال يقوت رئيس الشهر العقاري



كما أدلى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمدرسة الجمهورية بالمعادي.

وصرح عقب الإدلاء بصوته، بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يمكن إهماله أو التكاسل عن أدائه، مؤكدًا ضرورة استكمال مسيرة البناء والإنجازات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، مشيدًا بما تشهده مصر من أمن واستقرار وسط المنطقة كلها ما يشكل الأمل الكبير في مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

محسن صلاح رئيس نادي المقاولين

المشهد الثاني

نواب الشعب: اقبال المواطنين دليل الوعي الانتخابي

أدلى النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بصوته فى مقر اللجنة الانتخابية الخاص به بالانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن نسبة مشاركة المصريين والتي بلغت ٤٥٪ من اجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة لكل العالم برغبة الشعب المصري فى رسم مستقبل بلاده بما يعزز من أمنه واستقراره.

كما أدلي الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بصوته الانتخابي، مشيدًا بالإقبال الكثيف للشعب المصري علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مصر 2024، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين رسالة قوية للعالم أن الشعب المصري بجميع طوائفه يقف صفا واحدا خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية التي تواجهها، والتي أصبحت تمثل تهديدا واضحا لأمنها القومي.

النائب احمد بهاء شلبي

وفي نفس السياق حرص النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وعضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على الإدلاء بصوته في لجنة الوافدين للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

احمد صبور عضو مجلس الشيوخ

وفيما أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية تجري في مناخ من النزاهة والشفافية وتحت إشراف قضائي كامل، وهو ما بعث رسالة طمأنة للجميع بأن صوته مؤثر وقادر على إحداث فارق حقيقي في العملية الانتخابية، التي تأتي بمشاركة وتفاعل حزبي غير مسبوق.

المشهد الثالث

استمرار جهود الداخلية لتأمين ومساعدة الناخبين

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتقديم كافة سبل الدعم ومواصلة الإجراءات الأمنية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع درجة الإستعداد الأمنى لتأمين مجريات سير عملية الإقتراع لليوم الثالث على التوالي في العملية الانتخابية.

كما قام مديرى الأمن والقيادات الأمنية بالمرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الإنتخابات الرئاسية للتأكد من إنتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الإنتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الإقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

المشهد الرابع

إدلاء ذوي الاعاقة من الرياضيين لحقهم الانتخابي بطريقة "برايل"

حرص لاعبو المنتخب المصري للمكفوفين والجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد فرحات علي الذهاب إلى اللجنة الانتخابية والمشاركة في العرس الرئاسي بطريقة برايل وهي طريقة تسمح لذوي الإعاقة البصرية علي المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية من خلال البطاقة الانتخابية المخصصة لهم للمشاركة السياسية وممارسة حقوقهم الانتخابية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة منتخب مصر لرياضة المكفوفين رجال وسيدات في الانتخابات الرئاسية، وذلك على طريقة برايل، في مدينة السادس من أكتوبر على هامش بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التي تقام في صالة الدكتور حسن مصطفي.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن مشاركة منتخب المكفوفين في الانتخابات خطوة مهمة في اتجاه تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية، وتأكيدًا على أن الدولة المصرية تحترم حقوق جميع المواطنين دون تمييز، وتعكس تقدير الدولة للدور الذي يقوم به الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع".

المشهد الخامس

حرص الفنانون على المشاركة الانتخابية

أدل مجموعة من الفنانين بأصواتهم الانتخابية في اليوم الثالث للعرس الإنتخابي، من ضمنهم الفنانة ماجدة زكي، والفنانة رانيا فريد شوقي.

كما أدلى الفنانان محمد رجب، ومحمد محسن اليوم بصوتهما في اللجان الانتخابية بالجيزة.

كما أدلى الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ"الراديو 9090"، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، مشيدًا بالوعي الذي يظهره المواطنون أمام اللجان الانتخابية على مدار اليومين الماضيين واليوم، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي المميز، والذي يعكس وعي المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها حقًا وواجبًا دستوريًا، كما أنها تعكس رغبة المصريين في المشاركة في صناعة مستقبلهم.