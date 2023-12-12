الانتخابات الرئاسية 2024.. القيادات والعاملون بموانئ البحر الأحمر يتوافدون للإدلاء بأصواتهم

شارك اللواء أسامة صالح نائب رئيس الهيئة للتشغيل، واللواء أحمد صفار نائب رئيس الهيئة للاستثمار والعاملين بالهيئة الإدلاء بأصواتهم بمقار لجان الانتخابات الرئاسية لانتخاب من يرونه مناسبا للمرحلة القادمة لرئاسة مصر ويكون قادرا على قيادتها في ظل الظروف الراهنة الداخلية والخارجية واستكمال مسيرة العطاء ودفعًا لعجلة التنمية وبناء وطننا يد بيد كلا في مكانه ومهنته وحرفته فالشعب المصري نسيج واحد حفظ الله مصرنا الحبيبة، وذلك في اطار حرص القيادات والعاملين بالهيئة على الادلاء بأصواتهم لاختيار قائد ورئيس مصر في المرحلة القادمة.

وإنطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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