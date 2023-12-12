محمولون على نقالة إسعاف.. مرضى ومصابون يصرون على التصويت بالغردقة "صور"

حرص عدد كبير من المرضي والمصابين في محافظة البحر الاحمر، علي الذهاب الي لجان الانتخابات الرئاسية بمدينة الغردقة للادلاء باصوانهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبالرغم من أن حالتهم الصحية لا تسمح بذلك، الا انهم اصرو، ان يتم نقلهم إلي المقرات الانتخابات عبر سيارات الإسعاف وذلك من خلال نقالة الإسعاف او كراسي متحركة.

وقامت هيئة الإسعاف بنقل المرضى والمصابين علي مقار الانتخابات، وتم الادلاء باصواتهم علي الرغم من خطورة هذا علي الحالة الصحية لهم، وذلك إيمانا منهم بدورهم الوطني نحو الدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شادي باسم ،مدير اسعاف البحر الأحمر، استمرار عملية التأمين الإسعافي للعملية الانتخابية في جميع قطاعات المحافظة، وذلك في ظل تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى والدفع بسيارات الإسعاف لتقوم بتأمين جميع اللجان الانتخابية سواء اللجان العامة أو اللجان الفرعية و لجان الوافدين

كما قامت الاطقم الإسعافية بعمليات التمشيط للشوارع ،و الميادين و المتنزهات العامة ، وتم التأكيد على جاهزية جميع سيارات الإسعاف و سيارات الدعم و سيارات التدخل السريع ، بالتزامن مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية علي مدار الساعة لمتابعة سير الاحداث.

وأشار إلى أن رجال هيئة الاسعاف المصرية لم يتوانوا عن أداء واجباتهم، وخاصة في القطاعات الجنوبية والذين أدوا أعمالهم علي اكمل وجه أثناء تساقط الأمطار الغزيرة علي قطاعات سفاجا و القصير و مرسي علم.

وافاد، بأن عمليات التأمين الاسعافية ستستمر حتي الانتهاء من فرز الأصوات و إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

FB_IMG_1702381474950

FB_IMG_1702381477556

FB_IMG_1702381485116

FB_IMG_1702381482604