الولايات المتحدة تقر مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لفرض حظر على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، والذي سيكون ساري المفعول حتى عام 2040.

وينص مشروع القانون على تقييد واردات اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة في روسيا.

ويخول القانون وزير الطاقة الأمريكي، برفع هذا الحظر بالتنسيق مع وزير الخارجية ورئيس وزارة التجارة، في حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم.

وقالت رئيسة لجنة الطاقة بمجلس النواب، كاثي ماكموريس روجرز، في هذا الصدد: "تعتمد الولايات المتحدة بشكل خطير على إمدادات الوقود النووي الروسي لمحطات الطاقة النووية".

وفي الوقت نفسه، تظهر الإحصاءات الأمريكية الأخيرة، أن الولايات المتحدة ضاعفت مشترياتها من اليورانيوم الروسي ثلاث مرات في أكتوبر إلى 43.25 طنا، وكانت هذه أكبر عملية استيراد أمريكية منذ يونيو من هذا العام.