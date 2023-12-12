تقرير ائتلاف نزاهة لليوم الثاني لتصويت المصريين بالداخل

الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 01:29 ص

في ضوء أعمال "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أصدر الائتلاف تقريرًا يتناول أبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في ثانِ أيام التصويت بالداخل منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، وهو التقرير الذي يُغطي 10 محافظات مصرية يتابعها الائتلاف ميدانيًا.

ويضم ائتلاف نزاهة "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحطة بلحظة. ويخطط الائتلاف لزيارة حوالي (2400) لجنة انتخابية فرعية في نطاق 10 محافظات مصرية، من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.

وقام متابعي الائتلاف بزيارة 1903 لجنة انتخابية فرعية حتى غلق باب اليوم الثاني من أيام التصويت.

وفيما يلي أبرز مشاهدات الائتلاف على مدار اليوم:

* لاحظ متابعي ائتلاف نزاهة تفاوت ملحوظ في معدلات المشاركة، والتي ارتفعت ظُهر اليوم مقارنة بفترة الصباح، وسط انتظام عملية التصويت منذ التاسعة صباحًا وحتى نهاية يوم التصويت في التاسعة مساءً، كما يتوقع الائتلاف زيادة نسبة المشاركة لأكثر من 50%.

* لاحظ الائتلاف تجمعات كبيرة ومسيرات للمواطنين بالقرب من عدد من اللجان الانتخابية، يحملون أعلام مصر والاحزاب الداعمة للمرشحين ويحتفلون بالمشاركة في عملية التصويت، وتكرر الأمر في محافظات "الإسكندرية، بني سويف، المنيا، الغربية، الشرقية، القليوبية، القاهرة، والجيزة".

* لاحظ الائتلاف مشاركة واسعة في لجان الوافدين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي استوعبت العاملين بالمدينة الصناعية، كما تكرر الأمر في لجان الوافدين في محافظتي القاهرة والجيزة بشكل مُلفت.

* لاحظ متابعي الائتلاف تجاوب ملحوظ من رؤساء عدد من اللجان الفرعية مع بعض الناخبين كُبار السن، لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم، مع وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف اللجان الانتخابية.

* أشاد متابعي ائتلاف نزاهة الدوليين بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على أصوات المواطنين من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك من خلال توفير بطاقات انتخابية مُصممة بطريقة "برايل".

* أشاد المتابعين الدوليين بوجود تعاون من جانب القضاة الذين حرصوا على التعاون معهم وتيسير عملية متابعتهم للعملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية.

* لم تتلق غرفة عمليات ائتلاف نزاهة أية شكاوى أو ملاحظات من اي من المرشحين أو مندبويهم أو وكلائهم، تتعلق بسير العملية الانتخابية، في ضوء انتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل.

ويواصل ائتلاف نزاهة الدولي متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام المخصصة لتصويت المصريين في الداخل، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بالائتلاف التي تعمل على مدار 24 ساعة.