أفشة عن جمهور الأهلي في السعودية: اعتدنا على مساندتهم لنا في أي مكان

تحدث محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٣، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وقال أفشة: «لدينا ذكريات رائعة في بطولة كأس العالم للأندية، كنا نستمتع بمشاهدة البطولة عندما شارك فيها الأهلي باليابان ‏وكانت تنطلق المباريات في السادسة صباحًا، ولذلك فإن المشاركة في البطولة حافز ودافع كبير للاعبين، وسنسعى لتقديم أفضل ‏مستوى»‎.‎

وزاد: «في البطولة السابقة صعدنا لنصف النهائي، وواجهنا ناديًا كبيرًا بحجم ريال مدريد، وبالتأكيد تسجيل الأهداف في البطولة ‏يكتب في تاريخ أي لاعب‎».

وتابع أفشة: «جمهور الأهلي معتاد على مساندتنا في أي مكان ودعم الفريق بصفة مستمرة، وبصفة شخصية أحب دائمًا أن تمتلئ ‏المدرجات بجماهيرنا، والأهلي من أكبر الأندية، ويخوض منافسات كبيرة على مستوى العالم حاليًّا‎».

وأضاف: «حالة القلق لدى البعض طبيعية، خلال المباريات الماضية كنا نصل للمرمى كثيرًا، وأهدرنا عدة فرص للتهديف، ولم ‏نكن موفقين في بعض اللقاءات، وهذه طبيعة كرة القدم ولكن دائمًا علينا الاجتهاد والتركيز في التدريبات، وهذه التفاصيل هي ‏عوامل النجاح، لأننا نريد إسعاد جماهير الأهلي‎».