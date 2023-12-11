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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.. محافظ دمياط: غلق اللجان مع نهاية اليوم الثانى من عملية التصويت

دمياط
دمياط
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أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق اللجان الانتخابية مع نهاية اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية التى تستمر حتى غدًا الثلاثاء ١٢ ديسمبر.

جاء ذلك خلال ترؤسها لغرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة عملية التصويت على مدار اليوم.

 

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية قد شهدا إقبال كبير من الناخبين بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث تواجد المواطنين بكثافة بمراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم، كما دعت جموع المواطنين بالنزول غدًا والمشاركة فى هذا الحدث الوطنى الهام

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