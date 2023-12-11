الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ المنوفية: انتهاء تصويت اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية وغلق صناديق الاقتراع

أعلن مساء اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن غلق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الإنتخابية بعد انتهاء التصويت باليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً دون أية شكاوى أو معوقات بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة وتأمين صناديق الإقتراع إستعدادًا لاستكمال التصويت غدًا في اليوم الثالث للإنتخابات، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، أن العملية الإنتخابية جرت اليوم في المواعيدالمقررة لها إعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وانتظام سير العملية الإنتخابية أثناء فترة التصويت علي مدار اليوم الثاني على أن تستأنف اللجان عملها غدًا في ذات المواعيدالمقررة، مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب المشهد الإنتخابى والذى شهد إقبالًا ملحوظًا ومشاركة إيجابية من قبل الناخبين وسط حالة تسودها الفرحة.

وأشاد أبو ليمون بحجم مشاركة أهالى وأبناء شعب المنوفية في العرس الديمقراطى للإنتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المنوفية سَباقة دائمًا بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.