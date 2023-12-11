وزير الخارجية اللبناني: لبنان يتعهد بالبقاء وفيًا لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح

أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، أن لبنان يتعهد بأن يبقى وفيًا لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر المختلف، المتأصلة في تاريخه ومجتمعه ونظامه السياسي، حفاظًا على صيغته الفريدة القائمة على التنوع والتعددية والتعايش السلمي والخلاق بين مختلف طوائفه ومكوناته، وذلك برغم كل التحديات، وخصوصًا وجود مليوني لاجئ على أراضيه يشكلون حوالي 40 بالمائة من مجموع السكان.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الرفيع المستوى في الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة في جنيف.

وأضاف أن العالم يشهد تناميًا مطردًا لظواهر التمييز، والتعصب، والعنصرية، ورفض الآخر، معتبرًا أن تعهد لبنان تجاه قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان يأتي انطلاقًا من خطورة تلك الظواهر على النسيج الاجتماعي والحياة الدستورية داخل الدول، كما على العلاقات الدولية.