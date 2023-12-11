جوائز كاف 2023.. صن داونز أفضل فريق سيدات في إفريقيا

يتابع عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي يقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023.

وحصد نادى صن داونز الجنوب إفريقي جائزة أفضل نادى للسيدات في القارة السمراء، وكان يتنافس مع ناديي الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين.

من جهة أخرى، يعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقدم "البوابة نيوز" تغطية حية للحفل، ويمكن متابعة البث الحي من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=bawUsko7EU0

