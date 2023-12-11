الانتخابات الرئاسية 2024.. هشام حطب يدلي بصوته في مجمع الملك فهد للغات

أدلى المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم في لجنة مجمع الملك فهد للغات بالحي السابع بمدينة نصر.

وحضر اليوم المهندس هشام حطب للقاهرة قادما من السعودية حيث توجه من مطار القاهرة للجنة الانتخابية مباشرة بعد حضور بطولة الرياض للفروسية احدى بطولات العالم الكبرى والتي تدخل نقاطها ضمن التصنيف العالمي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص المهندس هشام حطب على العودة للقاهرة اليوم قبل نهاية منافسات البطولة من أجل المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية الحالية والمشاركة في هذا الحدث الديمقراطي الغير مسبوق الذي تشهده الدولة المصرية.

وأعرب المهندس هشام حطب عن سعادته بالتوافد الكبير للشعب المصري في المشاركة في العملية الانتخابية والوعي الكبير لدى الشعب المصري بجانب التجهيزات والتنظيم المشرف في اللجان الانتخابية والذي يعبر عن الحالة الديمقراطية التي تعيشها مصر حاليا.