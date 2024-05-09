كندا تعرب عن قلقها إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين على القوافل الأردنية

أعربت الحكومة الكندية، عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات المستوطنين المتطرفين على القوافل الأردنية التي تنقل المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأكدت الحكومة الكندية، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أمس الأربعاء، أن الممر الأردني يعد حاسما لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعتدي فيها مستوطنون على قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة، التي تتعرض لحرب متواصلة للشهر السابع.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة مستوطنين وهم يتسلقون شاحنة ويلقون أجولة على الأرض ثم يمزقونها ويسكبون محتوياتها من الطحين.