وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حرص العراق على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الاخرى على اساس المصالح المشتركة"، موضحًا أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال البناء الديمقراطي لمؤسساته.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الخارجية العراقية، أن "ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية العراقى بالعاصمة العراقية بغداد مع بازرا زيا مساعدة وزير الخارجية الامريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، حيث جرى استعراض مخرجات زيارة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى إلى الولايات المتحدة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ".

من جانبها، أشادت زيا "بالخطوات التي اتخذها العراق والتي تعكس تمسكه بالديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "شراكة الولايات المتحدة الأمريكية والعراق هي الأساس في البناء المؤسسي للديمقراطية وحقوق الإنسان".