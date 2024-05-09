خيرية البشلاوي لـ«البوابة نيوز»: الأجيال القادمة لديهم كم هائل من الأفلام الموثقة لتاريخهم

قالت الناقدة خيرية البشلاوي، أن زيادة عرض الأفلام الوطنية خلال الفترة الماضية لها مردود إيجابي على الأجيال الجديدة الناشئة، حيث أن الأبناء سيشاهدون كم هائل من الأفلام التي توثق كافة الاحداث التي مرت بها الدولة.

وأضافت «البشلاوي» في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القوات المسلحة لها دور هام للغاية في إظهار تضحيات أبناء الوطن الغالي، وتقديم نماذج مبهرة للعالم أجمع لزيادة الوعي للأجيال الجديدة ورفع الروح المعنوية لدي الشباب، وهذا ظهر جليًا في فيلم السرب، حيث أنه من نوعية الأفلام العسكرية الوطنية التي توثق بعض الأحداث أو المعارك المهمة في تاريخ الوطن، وهذه النوعية من الأفلام تطورت في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تجمع بين أمرين، هما الأكشن والتشويق.

وأشارت إلى فكرة ترسيخ الانتماء الوطني ينبغي ألا يقتصر على السينما فقط لكي نخاطب الشباب الجدد، ولكن لابد على كل القائمين في كافة الجهات سواء من خلال البرامج التليفزيونية أو الندوات أو التعليم في المناهج الدراسية وأن نؤمن بذلك إيمانا مطلقا.