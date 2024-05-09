رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية

التقى، أمس الأربعاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة الهيئة وذلك في إطار حرصه على تقديم الدعم المستمر للعاملين بالهيئة.

وعبر وزير الكهرباء عن تقديره وسعادته لما تحققه الهيئة من إنجازات على مسار تنفيذ المشروع النووي، مؤكدًا على دعم ورعاية القيادة السياسية للهيئة؛ لإنجاز هذا المشروع القومي العملاق الذي يعتبر نقلة تكنولوجية هائلة في إطار خطط التنمية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وقدم رئيس الهيئة للوزير هدية رمزية من العملات التذكارية التي تم إصدارها تخليدا للإنجازات التي حققتها الهيئة على مسار تنفيذ المشروع النووي كما عبر عن عظيم امتنانه لما تلقاه الهيئة من دعم ورعاية من القيادة السياسية والمتابعة المستمرة لمعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة