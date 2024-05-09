خوسيلو يقلب الطاولة لـ ريال مدريد على بايرن ميونخ في الوقت القاتل

سجل لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني، هدفي التعادل والتقدم على بايرن ميونخ الألماني، في الوقت القاتل من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانيتاجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة مثيرة للغاية، حيث تبادل لاعبو الفريقين الفاعلية الهجومية على المرمى، وكانت أبرز المحاولات التهديفية في الدقيقة 13 للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي، الذي ارتطمت كرته بالقائم الأيمن لحارس البافاري مانويل نوير.

وتصدى الحارس أندريه لونين حامي عرين الميرينجي لتسديدة قوية في الدقيقة 28 من الإنجليزي هاري كين، ليحافظ على نظافة شباكه، وتنتهي أول 45 دقيقة بلا أهداف.

وشهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد نظيره بايرن ميونخ، تغييرًا اضطراريًا في صفوف الفريق الألماني، حيث اضطر توماس توخيل مدرب البافاري لإجراء تغيير في وقت مبكر من مباراته ضد الملكي، وذلك بعد إصابة الجناح سيرج جنابري، ليحل بدلًا منه ألفونسو ديفيز في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، تألق الحارسان مجددًا للمحاولات التهديفية من اللاعبين، مع الاستحواذ المتبادل من الفريقين.

ووضع ديفيز البايرن في المقدمة من تسديدة صاروخية على مشارف منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 68 بقدمه اليمنى.

وحاول ريال مدريد تعديل النتيجة مرارًا وتكرارًا عقب هدف البايرن، حتى نجحت تغييرات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وحل المهاجم خوسيلو بديلًا لزميله فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 81، ليقلب الطاولة للوس بلانكوس على البايرن في الوقت القاتل، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 88 بعد استغلاله خطأ نوير، ثم هدف في الدقيقة 90+3، ليضع ريال مدريد في المقدمة على حساب بايرن ميونخ، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأول.

وكانت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد، انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين، وذلك على ملعب أليانز أرينا.