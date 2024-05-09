طائرات الاحتلال تشن 4 غارات عنيفة تستهدف حي الصبرة في مدينة غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، 4 غارات عنيفة تستهدف حي الصبرة في مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على حي الزيتون شرق قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف على المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 4 شهداء فلسطينيين و16 إصابة للمستشفى الكويتي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "عيد" غرب مدينة رفح الفلسطينية.

أمس الأربعاء، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق مدينة جنين

كما شن الاحتلال حملة تفتيش واسعة، واقتحمت مدرسة الذكور الثانوية بعد خلع بوابتها وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت داخل المدرسة وتجاه المواطنين.