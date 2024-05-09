فلسطين.. طائرات الاحتلال تجدد غاراتها على حي الزيتون شرق غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي جددت شن غاراتها على حي الزيتون شرق قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت مصادر فلسطينية، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار بشكل مكثف على المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 4 شهداء فلسطينيين و16 إصابة للمستشفى الكويتي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "عيد" غرب مدينة رفح الفلسطينية.

أمس الأربعاء، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق مدينة جنين

كما شن الاحتلال حملة تفتيش واسعة، واقتحمت مدرسة الذكور الثانوية بعد خلع بوابتها وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت داخل المدرسة وتجاه المواطنين.