قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة برقة شرق مدينة رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة برقة شرق مدينة رام الله، وانتشرت آليات الاحتلال في شوارع البلدة دون الابلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين بلدة كفل حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 4 شهداء فلسطينيين و16 إصابة للمستشفى الكويتي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "عيد" غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وأمس الأربعاء، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق مدينة جنين

كما شن الاحتلال حملة تفتيش واسعة، واقتحمت مدرسة الذكور الثانوية بعد خلع بوابتها وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت داخل المدرسة وتجاه المواطنين.