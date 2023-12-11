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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. حفل جوائز «كاف» الأفضل فى إفريقيا 2023

جوائز «كاف»
جوائز «كاف»
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يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي يقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023.

ومن أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقدم "البوابة نيوز" تغطية حية للحفل الذي يبدأ في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة البث الحي من الرابط التالي.
 

جوائز كاف الأفضل فى أفريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم